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Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жилье стоимостью не до трех, а до шести миллионов рублей. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении.

Он уточнил, что в крупных городах, например, Москве и Петербурге, эта планка будет повышена до 12 миллионов.

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"Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, и в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 млн рублей, как прежде, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях - Московской, Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки", - сказал он.

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.

Владимир Путин

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