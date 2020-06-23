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ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых позволит охватить до 95% квартир в новостройках, считают в компании ДОМ.РФ.

Там отметили, что действующие ограничения по максимальной сумме кредита зачастую не позволяли купить двух-трехкомнатную квартиру комфорт-класса, что особенно важно для семей с двумя и более детьми, нуждающихся в расширении жилой площади.

"Сегодня президентом озвучена мера по расширению возможностей программы, которая исправит эту ситуацию и увеличит сумму кредита для Российской Федерации в целом с 3 до 6 млн рублей, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - с 8 до 12 млн. С учетом первого взноса это позволит покупать по сниженной ставке до 95% имеющихся в продаже квартир", - отметили в ДОМ.РФ.

Ранее управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила "Интерфаксу", что расширение лимитов по программе льготной ипотеки позволит охватить до 80% новостроек.

"Прежние лимиты охватывали только примерно половину объектов на рынке новостроек, а сейчас под действие программы (при минимальном размере первоначального взноса) подпадают 70-80% квартир, представленных в новостройках страны", - сказала Литинецкая.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Первоначальный взнос по программе сейчас составляет 20%, однако Минфин внес в правительство проект постановления по его снижению до 15%. Максимальный срок кредитования - 30 лет.

По словам Путина, к настоящему времени кредиты в рамках льготной ипотечной программы оформили уже более 45 тыс. российских семей.

ДОМ.РФ

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