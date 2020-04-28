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Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу запустили в связи с пандемией коронавируса.

Экономический кризис

Хуснуллин призвал всех желающих как можно быстрее воспользоваться этой программой, отметив, что в Китае сейчас ставко по ипотеке близка к 6%: "Мы выходим практически к мировым стандартам".

Он напомнил, что в 2015 году ставку по ипотеке решили снизить с 15% до 12% и это позволило привлечь в экономику порядка 800 млрд рублей.

Президент Владимир Путин 16 апреля поручил запустить временную программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, 3 млн рублей - в других регионах. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. На эти цели в этом году будет выделено 6 млрд рублей. В постановлении указано, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей.

Банки уже начали прием заявок и выдачу кредитов в рамках госпрограммы.

Марат Хуснуллин Москва Московская область Петербург Владимир Путин правительство

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