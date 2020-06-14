Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Патриарх Кирилл на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье утром главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке и передал ему две раритетные святыни.

Одним из переданных образов стала Каплуновская икона Божьей Матери, свидетельница Полтавской победы. Икона была привезена Петром I в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Перед этой святыней русские воины молились накануне сражения со шведами. В годы советской власти храм, где хранилась икона, был разрушен, но сама икона уцелела, и сегодня патриарх передал ее министру обороны РФ Сергею Шойгу для постоянного размещения в главном воинском соборе России.

Кроме того, в память о дне освящения храма предстоятель передал новой церкви икону Троицы, перед которой сам молился в своей келье.

Патриарх назвал строительство главного военного храма "одним из символов исторического поворота" народа и его Вооруженных сил "от безверия к вере".

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса.