Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 14.06В России 528 964+8 835В мире 7 766 952+134 150

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Патриарх Кирилл на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье утром главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке и передал ему две раритетные святыни.

В РоссииМинобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храмаМинобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храмаЧитать подробнее

Одним из переданных образов стала Каплуновская икона Божьей Матери, свидетельница Полтавской победы. Икона была привезена Петром I в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Перед этой святыней русские воины молились накануне сражения со шведами. В годы советской власти храм, где хранилась икона, был разрушен, но сама икона уцелела, и сегодня патриарх передал ее министру обороны РФ Сергею Шойгу для постоянного размещения в главном воинском соборе России.

Кроме того, в память о дне освящения храма предстоятель передал новой церкви икону Троицы, перед которой сам молился в своей келье.

Патриарх назвал строительство главного военного храма "одним из символов исторического поворота" народа и его Вооруженных сил "от безверия к вере".

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса.

Кубинка РПЦ патриарх Кирилл

Новости по теме

Новости

Путин отметил, что поправки в Конституцию существенно ограничат полномочия президента

Два самолета столкнулись на полосе в аэропорту Пулково

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Российские военные развернули "Искандеры" в Калининграде на фоне учений НАТО

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19
Авария на ТЭЦ в Норильске

В район ЧС в Норильске доставили новые емкости для сбора разлившегося топлива

В Екатеринбурге семимесячный младенец выпал из перевернувшейся коляски после удара отца

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Патриарх Кирилл освятит главный военный храм России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');