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Два дела возбуждено после массового заражения COVID-19 в пансионате в Кузбассе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбуждено из-за массового заражения коронавирусом в пансионате в Новокузнецке, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Пандемия коронавируса

В сообщении сказано, что в начале июня в Новокузнецке новой коронавирусной инфекцией заболели 37 постояльцев пансионата. По результатам проверок были выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Кузбассе в трех пансионатах для престарелых и инвалидов, в том числе в Новокузнецке, были выявлены случаи заражения COVID-19 среди постояльцев и сотрудников, диагноз подтвердился у 64 человек.

На утро четверга в Кузбассе зарегистрировано 1 454 случая заражения COVID-19, из них 30 - за последние сутки. В больницах находится 861 пациент, девять человек скончались.

Кузбасс Новокузнецк Коронавирус

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