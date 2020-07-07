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Глава минздрава Кузбасса и трое сотрудников его ведомства заразились коронавирусом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Четыре сотрудника министерства здравоохранения Кузбасса, в том числе министр Михаил Малин, заразились коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального минздрава во вторник.

Пандемия коронавируса

"Поскольку сотрудники минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19. Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников минздрава региона", - сказал представитель пресс-службы.

Зараженные находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, круг контактных лиц отправлен на домашнюю изоляцию.

Министерство работает в штатном режиме - часть сотрудников удаленно, часть, не контактировавшая с заболевшими, на своих рабочих местах.

По состоянию на понедельник в Кемеровской области было выявлено 2018 случаев заражения короравирусом, 936 заболевших выздоровели, десять человек скончались.

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