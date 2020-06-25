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Медведев заявил о расширении принципа разделения властей поправками в Конституцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию направлены на расширение принципа разделения властей, а также помогут в нынешней ситуации закрепить трудовые и социальные права граждан, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он принял участие в голосовании в первый же день, утром 25 июня на участке 2760 в школе №1448.

Изменение Конституции

"Поправки, которые внесены сейчас, собственно, расширяют этот принцип (разделения властей. - ИФ.) в политической сфере", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что раньше правительство формировалось без участия Госдумы, то в случае принятия поправок, участие парламента в этом процессе будет более значительным. При этом, если поправки вступят в силу, Россия по-прежнему остается президентской республикой, а это "безусловно необходимо для ее существования".

Медведев напомнил, что и во время его президентства в Конституцию были внесены изменения, преследовавшие эту же цель: "Я предложил не только увеличение сроков полномочий президента и парламента, но и отчетность правительства (перед Госдумой. - ИФ.), что, кстати, является очень важной гарантией, и я лично много раз отчитывался перед Государственной думой, и это дополнительное разделение принципа разделения властей".

Также предложенные изменения направлены на то, чтобы "укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям", продолжил он.

По его словам, "эти общие вещи, которые переносятся на конституционный уровень, стали исключительно важны в текущий период, когда в виду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов". Он считает в этой ситуации важным, "чтобы такого рода положения были выведены на конституционный уровень".

Он заметил, что в случае принятия поправок в Конституцию, в будущем правительство не сможет, к примеру, отказаться от индексации пенсий.

"Я считаю, что это - весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и в последствии станут изменениями к Конституции, будут создавать дополнительную прочность правовому фундаменту нашего государства и дополнительные возможности защиты прав граждан", - подытожил он.

Хроника 15 января – 25 июня 2020 годаИзменение Конституции
Дмитрий Медведев Конституция Госдума правительство

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