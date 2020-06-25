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В России стартует голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартует в четверг, 25 июня. Оно будет идти в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Все эти дни участки будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени.

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Кроме того, в течение первых шести дней в Москве и Нижегородской области будет идти голосование в электронном виде по предварительно поданным заявкам.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Для нынешнего голосования ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал ряд профилактических рекомендаций. В частности, рекомендуется использовать для организации площадки на открытом воздухе. На подходе к участкам необходимо организовать температурный контроль граждан. Также предусмотрен ряд других мер.

Россия

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