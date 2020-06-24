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Граждане России из ДНР проголосуют по поправкам в Конституцию в Ростовской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Граждане России, проживающие в самопровозглашенной Донецкой народной республике, получат возможность проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Ростовской области, заявили в среду в администрации главы ДНР.

"Жители ДНР, которые получили гражданство России, смогут принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ на избирательных участках в Ростовской области", - говорится в сообщении, распространенном ее пресс-службой.

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля, для этого в Ростовской области будут работать 12 избирательных участков.

ДНР Ростовская область

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