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ЦИК готов допустить иностранцев на голосование по Конституции, но только как экспертов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Представители иностранных государств смогут присутствовать при голосовании по поправкам в Конституцию, но не как наблюдатели, а только как эксперты, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Изменение Конституции

Она повторила, что для присутствия международных наблюдателей на этой процедуре нет правовой базы. Ранее она говорила об этом в середине февраля, после того, как президент Владимир Путин поручил ЦИК выработать процедуру голосования.

27 февраля Памфилова объяснила, что процедура общероссийского голосования "является уникальной общественно-политической акцией", и участие международных наблюдателей здесь не предусмотрено, так как по ней нет международных договоров".

"Если кто-то из зарубежных экспертов захочет приехать и посмотреть, пожалуйста, но в качестве экспертов, мы всё покажем", - заверила она.

Также глава ЦИК предложила ввести административную или уголовную ответственность за нарушения в ходе голосования и пообещала беспрепятственную работы всем наблюдателям, вне зависимости от их политических взглядов. Кроме того, она выступила против введения порога явки на этом голосовании.

Хроника 15 января – 27 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Центризбирком Элла Памфилова Владимир Путин Конституция

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