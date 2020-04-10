Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев считает, что на страну оказывают информационное воздействие с целью раскола общества.

"Усиливающееся в последнее время и направленное на российскую аудиторию внешнее информационное и идеологическое воздействие преследует не только цели пропаганды терроризма, но и направлено на раскол российского общества по национальному, культурному и религиозным признакам", - сказал Патрушев в ходе видеоконференции по вопросам обеспечения безопасности в Уральском федеральном округе (УФО). Его слова привели в пресс-службе СБ РФ.

"Под удар этой информационной агрессии попадает в первую очередь молодежь, которая наиболее уязвима в силу своих мировоззренческих и психологических особенностей", - отметил Патрушев.

По его словам, молодежь особенно восприимчива к радикальным идеям, а задача государства - оградить и сформировать активную гражданскую позицию. "При этом следует учитывать различные факторы, с которыми молодые люди сталкиваются не только в реальности: в семье, в школе, ВУЗе, в социуме, но и в виртуальном сообществе, познавая жизнь посредством интернета", - отметил Патрушев.

"Очевидно, что материальное расслоение, коррупция, несправедливость, снижение уровня жизни, невостребованность на рынке труда и иные подобные негативные явления формируют предпосылки недовольства", - отметил секретарь СБ РФ

Он сообщил, что в ряде регионов сохраняется высокий уровень преступности среди несовершеннолетних: в Свердловской, Курганской и Челябинской областях этот параметр заметно превышает среднероссийские показатели.

Патрушев констатировал повышенный интерес детей на Урале к "Скулшутингу" и "Колумбайну"

Кроме того, Патрушев сообщил, что повышенный интерес несовершеннолетних к ресурсам, пропагандирующим школьное насилие, формируется на Урале. Речь идет о движениях "Скулшутинг" и "Колумбайн", отметил секретарь СБ.

"Так, в прошлом году в округе предотвращено три нападения подростков на своих одноклассников и учителей с применением холодного, огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ", - заявил Патрушев.

Он предупредил, что интернет все больше становится мощным инструментом манипуляции сознанием и поведением молодежи. "Нельзя не учитывать, что девиантному поведению несовершеннолетних способствуют пропагандируемые в социальных сетях потребление наркотиков, суициды, криминальная субкультура", - отметил Патрушев.

Он заявил о необходимости формирования новой информационной политики, направленной на молодежь. По его словам, такая работа уже разворачивается, ей будет способствовать создание координационного центра по организации и распространению в интернете контента, "направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи".

Он сообщил, что в округе наиболее активно профилактическая работа с проблемной молодежью проводится в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.