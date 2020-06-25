В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не вмешивалась и планирует вмешиваться в электоральный процесс в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - сказал Песков в четверг, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы вмешательстве России в выборы в республике.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что белорусская сторона не озвучивала аргументов в связи с обвинениями. По его словам, необходимо задумываться о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны".

Отвечая на вопрос, чем могут быть вызваны обвинения белорусской стороны в адрес России, пресс-секретарь главы государства заявил: "На этот вопрос, наверное, нужно отвечать тем, кто выступает с такими обвинениями".

Песков сообщил, что президенты РФ и Белоруссии имели возможность пообщаться 24 июня в ходе мероприятий, связанных с парадом Победы, и продолжат диалог. Прорабатывается возможность участия Лукашенко в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня, на которой будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Ранее в четверг Лукашенко заявил в ходе совещания, что Россия и Польша вмешиваются во внутренние дела и выборы в республике.

"Они (оппоненты власти - ИФ) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко в четверг на совещании, его цитирует госагенство БелТА.

Ранее в июне Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что власти смогли сорвать масштабный план по дестабилизации республики и организации майдана в стране с участием "зарубежных кукловодов".