Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко на новый президентский срок, руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда, направил в Центризбирком страны для регистрации Лукашенко кандидатом. Получение документов подтвердили в ЦИКе.

Лукашенко стал седьмым претендентом на пост президента Белоруссии, подавшим документы на регистрацию.

30 июня документы подали Светлана Тихановская, жена оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, а также председатель партии БСДГ Сергей Черечень. 22 июня это через доверенное лицо сделал арестованный бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. 24 июня документы подал бывший руководитль Парка высоких технологий Валерий Цепкало, а 29 июн - экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Центризбирком республики 30 июня завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Согласно его данным, необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 000 достоверных подписей собрали шесть претендентов, это все, кто подал документы, кроме Цепкало. За Лукашенко было собрано более 1,9 млн достоверных подписей.

Регистрация кандидатов в президенты должна пройти в период с 5 по 14 июля. Выборы пройдут 9 августа.

Лукашенко идет на шестой президентский срок.

Белоруссия Александр Лукашенко Центризбирком Светлана Тихановская Виктор Бабарико Валерий Цепкало

Новости по теме

Новости

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Пожар произошел на предприятии по обогащению урана в Иране

Пандемия коронавируса

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');