Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко на новый президентский срок, руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда, направил в Центризбирком страны для регистрации Лукашенко кандидатом. Получение документов подтвердили в ЦИКе.

Лукашенко стал седьмым претендентом на пост президента Белоруссии, подавшим документы на регистрацию.

30 июня документы подали Светлана Тихановская, жена оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, а также председатель партии БСДГ Сергей Черечень. 22 июня это через доверенное лицо сделал арестованный бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. 24 июня документы подал бывший руководитль Парка высоких технологий Валерий Цепкало, а 29 июн - экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Центризбирком республики 30 июня завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Согласно его данным, необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 000 достоверных подписей собрали шесть претендентов, это все, кто подал документы, кроме Цепкало. За Лукашенко было собрано более 1,9 млн достоверных подписей.

Регистрация кандидатов в президенты должна пройти в период с 5 по 14 июля. Выборы пройдут 9 августа.

Лукашенко идет на шестой президентский срок.