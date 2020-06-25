Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Белорусский лидер намерен обсудить этот вопрос с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в республике со стороны РФ и Польши, он планирует обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Они (оппоненты власти - ИФ) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко в четверг на совещании, его цитирует госагенство БелТА.

"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - добавил он.

По словам Лукашенко, сейчас в интернете распространяются "жуткие фейки", авторы которых, как утверждает президент, хотят дискредитировать белорусские власти. В качестве одного из примеров таких фейков Лукашенко назвал опубликованную в Сети информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится свыше 840 млн долларов.

"Направьте туда (в Швейцарию - ИФ) по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал белорусский президент. Он обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят таким сообщениям.

"Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - сказал белорусский лидер.

"Зарубежные кукловоды": заявления Минска об иностранном вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее в июне Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что власти смогли сорвать масштабный план по дестабилизации республики и организации майдана в стране с участием "зарубежных кукловодов". "Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал белорусский лидер.

До этого председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель после задержания Бабарико назвал "кукловодами" представителей "Газпрома". "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его (Бабарико - ИФ) деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - заявил глава ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявления Тертеля сказал, что крупные российские компании, в том числе "Газпром", находятся под защитой государства, и обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.