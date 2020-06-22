Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

В выборах президента Белоруссии продолжают участие семь человек, включая Бабарико

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В выборах президента Белоруссии после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты продолжают участие семь человек, сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

Сдали собранные подписи действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.

В миреПретенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинениеПретенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинениеЧитать подробнее

Ермошина также отметила, что точное число сданных подписей от каждого претендента будет установлено по итогам проверки. "Проверка будет завершена 30 июня", уточнила она.

Однако по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа.

18 июня Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". В субботу, 20 июня, Бабарико было предъявлено уголовное обвинение, однако по какой статье - пока не разглашается. По состоянию на понедельник, Бабарико содержится в СИЗО КГБ.

Белоруссия Виктор Бабарико

Новости по теме

Новости

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Выборы в США - 2020

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

Подозреваемый в убийстве трех человек в Рединге был известен британским спецслужбам

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Испания открыла границы для жителей Евросоюза
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');