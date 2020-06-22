В выборах президента Белоруссии продолжают участие семь человек, включая Бабарико

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В выборах президента Белоруссии после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты продолжают участие семь человек, сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

Сдали собранные подписи действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.

Ермошина также отметила, что точное число сданных подписей от каждого претендента будет установлено по итогам проверки. "Проверка будет завершена 30 июня", уточнила она.

Однако по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа.

18 июня Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". В субботу, 20 июня, Бабарико было предъявлено уголовное обвинение, однако по какой статье - пока не разглашается. По состоянию на понедельник, Бабарико содержится в СИЗО КГБ.