СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В России Главное следственное управление СК заочно предъявило обвинение журналисту Айдеру Муждабаеву, гражданину России в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Он объявлен в международный розыск, следствие будет просить арестовать его заочно.

По версии следствия, находясь на Украине, Муждабаев опубликовал у себя в фейсбуке два текста с призывами "к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

Муждабаев с 1998 года работал в "Московском Комсомольце", с 2008 года был заместителем главного редактора газеты. В июне 2015 года он переехал на Украину и с тех пор является заместителем главного редактора крымскотатарского телеканала ATR.