МИД отверг параллели между сталинскими репрессиями и политикой Москвы в отношении Крыма

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Турецкие чиновники, присоединившиеся к онлайн-акциям в память о насильственном переселении крымских татар в 1944 году, провели параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой России в отношении Крыма, это вызывает у Москвы особую озабоченность, заявил российский МИД.

"Очевидно, что такое поведение не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной президентами России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах, противоречит духу дружественных российско-турецких отношений, столетний юбилей которых отмечается в эти дни, - говорится в комментарии ведомства. - Попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары не вяжется и с ее подходом к собственной истории".

МИД призвал турецкую общественность и политиков объективно смотреть на "непростые события истории XX века".

"Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы", - говорится в заявлении.

МИД напомнил, что в Турции прошла серия акций солидарности с крымскими татарами, большинство из них были проведены онлайн. "Однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме", - констатировало министерство.