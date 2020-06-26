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Уехавший на Украину журналист заочно арестован в РФ по обвинению в призывах к терроризму

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест журналиста Айдера Муждабаева, обвиняемого в призывах к захвату российских граждан для обмена на осужденного за террористическую деятельность Олега Сенцова.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо его экстрадиции в страну", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что журналисту заочно предъявлено обвинение в призывах к терроризму и публичном оправдании террористической деятельности через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, уехавший в 2015 году на Украину Муждабаев "разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан РФ, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

В ведомстве напомнили, что Муждабаев с 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора, а в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя гендиректора украинского телеканала "ATR".

Басманный суд Москва Айдер Муждабаев Олег Сенцов Ирина Морозова Украина СКР

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