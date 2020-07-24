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СК попросил суд в Москве о заочном аресте молдавского политика Усатого

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого, которому в России предъявлено обвинение в выводе свыше 500 млрд руб.

"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Усатого назначено на 24 июля в 14:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В свою очередь, адвокат Мурад Мусаев, защищающий Усатого, заявил "Интерфаксу", что защита считает ходатайство следствия незаконным.

"Следствие вызывало Усатого на следственные действия в ситуации, когда он заведомо не мог явиться в следственный орган, и на этом основании объявило его в розыск. А теперь на основании розыска - выход в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сказал Мусаев.

Ранее в МВД РФ заявили, что Усатому заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210) и совершении валютных операций по подложным документам (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В рамках уголовного дела расследуется деятельность участников международного преступного сообщества, которые в 2013-2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Организаторами ОПС следствие считает молдавских политиков и бизнесменов Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они уже арестованы в России заочно, причем Плахотнюк трижды - по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денег, наркосиндикате и подготовке убийства Усатого.

Россия Молдавия Ренато Усатый

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