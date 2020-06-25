Минздрав одобрил препарат от коронавируса "Арепливир"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Арепливир" получил одобрение Минздрава", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава в четверг.

У "Арепливира" то же действующее вещество (фавипиравир), что и у первого лекарства, одобренного Минздравом - "Авифавира".

"Фавипиравир" использовался в Японии с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа.