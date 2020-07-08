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Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.

В оборот препарат должен поступить 1 января следующего года. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.

Ранее для лечения коронавируса Минздрав одобрил "Авифавир" и "Арепливир". В июне сообщалось, что "Авифавир" поступил в клиники и фармацевтические организации нескольких регионов РФ. Как заявляли в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), первые партии препарата получили учреждения в Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане и Екатеринбурге.

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Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Коронавир Минздрав РФ Коронавирус

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