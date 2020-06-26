Минкультуры расширило перечень системообразующих предприятий

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры дополнило перечень системообразующих организаций, имеющих право на приоритетную финансовую помощь из бюджета, 43 организациями, среди которых Эрмитаж, Третьяковка и Большой театр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В список также включили музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф", Мариинский театр, Малый театр, Театр Наций, Музей Победы, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русский музей, Московскую государственную академическую филармонию и другие учреждения культуры.

"Мы благодарны правительственной комиссии и ее председателю Андрею Белоусову, что учтены предложения министерства по критериям оценки системообразующих предприятий", - заявила через пресс-службу глава ведомства Ольга Любимова.

Ранее в список системообразующих предприятий были включены 26 компаний, работающих в сфере культуры: кинокомпании, мультипликационные студии и кинотеатры.