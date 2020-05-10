Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших от коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

"Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением правительства. Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий для оказания помощи. Вместо этого каждому министерству было поручено вести списки таких предприятий по отраслям, изменяя их по мере необходимости.