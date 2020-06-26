Столетняя жительница Карачаево-Черкесии вылечилась от коронавируса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Одна из самых возрастных жительниц Карачаево-Черкесии - 100-летняя Муслимат Аджиева - вылечилась от коронавируса и выписана из больницы в республике, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР.

"Жительница Адыге-Хабльского района КЧР Муслимат Аджиева поступила в ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с подтвержденной коронавирусной инфекцией и соответствующей симптоматикой. У женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония первой степени", - сказал собеседник агентства.

Состояние пациентки оценивалось как среднетяжелое, ей подавался кислород, проводилось комплексное лечение. Ситуацию осложняло наличие у долгожительницы хронических заболеваний.

"Медикам временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок, в чем сыграл немалую роль и боевой дух пациентки. А сама Муслимат Аджиева уверена, что обязана медикам жизнью и пригласила медицинский персонал в полном составе к себе в гости, отпраздновать свое выздоровление", - отметили в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда заразившиеся COVID-19 долгожители успешно излечивались от этой инфекции. Так, в Самаре из госпиталя выписали 95-летнего ветерана ВОВ после месяца лечения пневмонии на фоне коронавируса. В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова вылечили столетнего пациента с коронавирусной инфекцией.