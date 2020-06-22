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В Самаре 95-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы после тяжелого течения COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Щербакова выписана из госпиталя в Самаре после месяца лечения двухсторонней пневмонии на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"22 июня после госпитализации с диагнозом COVID выписалась 95-летняя пациентка. В конце мая ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Щербакова поступила в COVID-госпиталь Клиник СамГМУ (Самарского государственного медицинского университета - ИФ) с двухсторонней пневмонией на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции. Почти месяц Клавдия Алексеевна провела в больничной палате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с улучшением состояния пациентку выписали домой под наблюдение врача поликлиники.

"Клавдия Алексеевна - замечательной души человек, стойкая, полная позитива и оптимизма. Всем можно брать с нее пример!", - цитирует пресс-служба слова заведующей инфекционным отделением №1 (COVID) Анны Любушкиной.

В мае сообщалось, что в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова вылечили столетнего пациента с коронавирусной инфекцией. Пресс-служба передавала тогда, что ветеран ВОВ Борис Новиков поступил в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией и провел в его стенах две недели.

У пациента был выявлен новый коронавирус. Лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов.

Хроника 09 января – 22 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Самара Самарская область ВОВ Коронавирус

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