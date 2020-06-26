В электронном формате по поправкам в Конституцию проголосовали уже 2/3 записавшихся

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Две трети записавшихся на дистанционное голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ уже сделали свой выбор, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что в Москве проголосовал 66,7%.

Ранее сообщалось, что на дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.