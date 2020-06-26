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В электронном формате по поправкам в Конституцию проголосовали уже 2/3 записавшихся

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Две трети записавшихся на дистанционное голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ уже сделали свой выбор, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что в Москве проголосовал 66,7%.

Ранее сообщалось, что на дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.ВладивостокВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Алексей Венедиктов Конституция Россия

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