Проверка записавшихся на электронное голосование москвичей выявила 2000 подозрительных записей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ручная проверка списков избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование по Конституции в Москве, выявила почти 2000 сомнительных учетных записей, заявил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Списки начали сверять после того, как в первый же день голосования по поправкам оказалось, что журналист "Дождя" Павел Лобков в порядке эксперимента смог проголосовать дважды: на участке и через электронное голосование. Система должна была исключить его из списков избирателей, которым можно голосовать офлайн, но этого не произошло. На участке ему в нарушение правил выдали бюллетень, и он проголосовал. Сейчас проверку по факту проводит МВД.

"Речь идет о том, что было выявлено чуть меньше 2000 кабинетов, которые были зарегистрированы после 5 июня в нарушение инструкций. Машина это пропустила", - рассказал Венедиктов. По его словам, из этого числа успели проголосовать 547 москвичей. По его словам, еще более 1440 зарегистрированных после 5 июня москвичей были заблокированы и не смогут голосовать электронно. Информацию об их блокировке направлена в Центризбирком.

"Машина, программа запуталась в "е" и "ё" в фамилиях, а также в "строении 1" или "корпус 1", и подвесила эти кабинеты", - объяснил он.

Всего через интернет на середину второго дня - 26 июня - проголосовали 689 000 человек, добавил он и отметил, что впервые столько людей голосуют электронно. Он предложил модернизировать программу после голосования по поправкам.

После двух инцидентов с удавшимися попытками двойного голосования мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что списки избирателей будут сверяться ежедневно до конца плебисцита. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала двойное голосование пиаром и провокациями и заверила, что система выловила бы такие случаи в последний день.

В рамках этой сверки московские УИКи уточнили более 12 000 записей по заявкам на электронное голосование сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, в четверг около 10 000 членов комиссий сверили 1 050 000 аккаунтов электронных избирателей.

"В результате этой работы мы внесли в списки избирателей 12537 отметок в отношении граждан , которые записались на дистанционное электронное голосование", - подчеркнул Ермолов.

По его словам, среди этих граждан не было ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства.

"Система не допускает двойного голосования. Подобную сверку будем проводить ещё раз, плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное голосование, будет обеспечен контроль со стороны УИК", - председатель Мосгоризбиркома.