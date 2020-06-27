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Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 75%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Три четверти записавшихся на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ уже отдали свои голоса, следует из данных штаба по наблюдению.

Таким образом явка в Москве и Нижегородской области составила 75% или более 879, 5 тыс. человек.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 27 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Конституция Нижегородская область

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