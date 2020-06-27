Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 75%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Три четверти записавшихся на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ уже отдали свои голоса, следует из данных штаба по наблюдению.

Таким образом явка в Москве и Нижегородской области составила 75% или более 879, 5 тыс. человек.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.