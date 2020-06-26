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Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.

Изменение Конституции

"У нас здесь были вчера случаи, некоторые решили сделать попытки дважды проголосовать, традиционным образом и через онлайн-голосование. Некоторые об этом гордо заявили, чтобы попиариться, но на самом деле им все равно не удалось бы это сделать. На последнем этапе их бы все равно вычислили за ушко на солнышко, и все равно им пришлось бы отвечать. Не моментально, но на определенном этапе это бы было вычислено", - сказала она в эфире "России-24".

Сверка списков тех, кто подал заявку, но не проголосовал онлайн, планируется 30 июня, после завершения электронного голосования.

"Будет сверяться список проголосовавших и направляться в ТИК или УИК (к которому прикреплен голосующий территориально. - ИФ.). И тогда человек, который не сумел проголосовать онлайн, будет иметь возможность проголосовать на участке, его председатель комиссии будет должен в начале проверить на предмет голосования онлайн ранее", - пояснил глава общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за выборами Илья Массух.

По его словам, 1 июля у УИКов будет сформирован дополнительный список тех избирателей, кто записался на электронное голосование, но не проголосовал.

Согласно процедуре, утвержденной ЦИК, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, комиссии не должны выдавать бюллетени, если они пришли на участок до 1 июля - их фамилии вычеркивают из списка избирателей. Если они не захотят голосовать онлайн или не смогут - у них есть возможность проголосовать на участке 1 июля.

В первый день голосования журналист "Дождя" Павел Лобков в качестве эксперимента смог дважды проголосовать. Сначала он проголосовал на избирательном участке №141, где ему выдали бюллетень, а через час он сделал это онлайн. Второй случай, когда гражданин получил бюллетень, хотя не должен был, зафиксировал эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг (по его словам, он уговорил члена комиссии дать ему бюллетень, но потом онлайн не голосовал).

Памфилова 25 июня назвала попытки двойного голосования "провокацией". Ситуацию проверяют в МВД. Урну с бюллетенем Лобкова опечатали, все бюллетени в ней признаны недействительными.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 26 июня, что в городе ежедневно до 1 июля будут сверять списки избирателей, в том числе записавшихся на электронного голосование, для исключения возможности проголосовать повторно.

Хроника 15 января – 26 июня 2020 годаИзменение Конституции
Элла Памфилова ЦИК Конституция Мосгоризбирком Илья Массух Сергей Собянин Павел Лобков

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