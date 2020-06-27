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Северный обход Твери трассы М-11 будет стоить "чуть больше 60 млрд рублей"

Северный обход Твери трассы М-11 будет стоить "чуть больше 60 млрд рублей"
Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Стоимость проектируемого северного обхода Твери (финальный участок платной трассы М-11, 149-208 км), строительство которого планируется начать в 2021 году, превышает 60 млрд рублей, сказал журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он напомнил, что контракт на проектирование трассы уже заключен и обсуждался с губернатором Тверской области Игорем Руденей в начале июня - "вехи поставили".

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"Наша задача - до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году", - добавил Петушенко.

В начале июня правительство Тверской области сообщало, что Петушенко на встрече с Руденей обозначил, что начало строительства северного обхода Твери запланировано на 2021 год, завершение - на 2023 год.

Для повышения доступности Твери и прилегающих территорий, разгрузки города от большегрузов предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. На участках без развязок предполагается создание четырех полос движения (по две в каждую сторону), на участках с развязками - по шесть-восемь полос.

Северный обход Твери станет частью скоростной платной трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас следующие по ней из Москвы автомобилисты в районе Твери (149-ый километр) сворачивают на южный обход города, который входит в состав бесплатной трассы М-10. До следующего пересечения с М-11 они следуют, сталкиваясь с ограничениями скорости.

Автодор Москва Петербург Тверь

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