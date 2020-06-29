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Песков назвал ложью сообщения о плате России талибам за нападения на военных США в Афганистане

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Информация о том, что российские спецслужбы платили представителям экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) за нападения на американских военных в Афганистане, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.

"Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетны президенту, тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента Трампа, который уже дал оценку этим публикациям", - добавил он.

В миреТрамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных СШАЧитать подробнее

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления в связи с тем, что "когда-то крупнейшие, уважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что не способствует продолжению их высокого реноме и престижа".

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на военнослужащих США в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что президенту США Дональду Трампу доложили о этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате "сговора" погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Дмитрий Песков США Талибан Афганистан

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