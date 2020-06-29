Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не посчитала информацию о якобы причастности России к нападениям на военных США достоверной.

"Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту (Майку Пенсу - ИФ). Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете!!!", - написал Трамп в своем твиттере.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам (запрещенное в РФ движение "Талибан") вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Президент повторил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.