В США еще не проверили данные о том, что РФ якобы предлагала талибам плату за атаку на военных

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Разведслужбы США все еще проверяют информацию СМИ о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане, сообщили в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Их достоверность еще будут оценивать", - сказала на брифинге представитель Белого дома Кейли Макэнани. "Разведка проверяет информацию перед тем, как ее передают президенту. В данном случае информация еще не была проверена", - сказала добавила она.

Представитель Белого дома заверила журналистов, что Дональд Трамп и Майк Пенс не получали этой информации ранее.

Кроме того, Макэнани добавила, что в разведсообществе США пока нет консенсуса по поводу правдивости этих обвинений, и поэтому сейчас этот вопрос проходит проверку.

Макэнани также отказалась предположить, какие меры в отношении России могут предпринять США, если эта информация все же подтвердиться.

Однако она подчеркнула, что политика Трампа в отношении России по другим вопросам, как правило, всегда жесткая - он вводит санкции, высылает российских дипломатов, выходит из договоров и предпринимает другие серьезные меры, чтобы продемонстрировать недопустимость тех или иных действий Москвы.

Рае газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате "сговора" погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Кроме того, Трамп отметил, что американские разведслужбы сочли поступившие из Афганистана данные недостойными доверия.