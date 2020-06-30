Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Рудник "АЛРОСА" в Якутии возобновит штатную работу после пожара

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Ранее во вторник там в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина.

Пандемия коронавируса

Спасатели сообщали, что пришлось начать эвакуцию людей из рудника. В момент возгорания там было 98 сотрудников.

25 июня "АЛРОСА" сообщила, что приостановит работу этого рудника как минимум на неделю из-за случаев заражения коронавирусом.

"После непродолжительного вынужденного простоя рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций", - объяснила компания.

Якутия АЛРОСА коронавирус Интернациональный Мирнинский район

Новости по теме

Новости

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Роспотребнадзор не обнаружил серьезных мутаций коронавируса

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');