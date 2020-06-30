Рудник "АЛРОСА" в Якутии возобновит штатную работу после пожара

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Ранее во вторник там в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина.

Спасатели сообщали, что пришлось начать эвакуцию людей из рудника. В момент возгорания там было 98 сотрудников.

25 июня "АЛРОСА" сообщила, что приостановит работу этого рудника как минимум на неделю из-за случаев заражения коронавирусом.

"После непродолжительного вынужденного простоя рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций", - объяснила компания.