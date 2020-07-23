Фигурант дела о хищениях при работах в резиденции Ново-Огарево получил восемь лет колонии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бизнесмена Станислава Кюнера по делу о хищении бюджетных средств, выделенных для строительства дома приемов в резиденции президента в Ново-Огареве. Он также оштрафован на 1,5 млн рублей, добавили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В июле 2017 года Кюнер признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение со следствием.

Уголовное дело о хищениях 2011-2013 годов, связанных со строительными работами в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Фигурантам вменили хищение 225 млн рублей бюджетных средств, выделенных для строительства дома приемов. Его материалы выделили из дела о контрабанде элитного алкоголя, возбужденного в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко и его подельников.

Кюнер был гендиректором компании "Стройфасад", субподрядчика проекта. По делу также проходят бизнесмены Александр Родионов, Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов и Сергей Перевалов, а также директор ФГУП "Атэкс" ФСО Андрей Каминов. Каминов, которому вменяли организацию преступного сообщества и три эпизода мошенничества в особо крупном размере, вину отрицал. Кюнер, Родионов, Торчинский и Перевалов вину признали.

В июне Мосгорсуд приговорил Родионова к трем годам в колонии общего режима и штрафу в 500 000 рублей.