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В Кремле заявили, что многодневное голосование на выборах президента пока не обсуждалось

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают эффективность формы проведения голосования по поправкам в Конституцию, которая позволила избежать большого скопления людей на участках, но использование такого варианта на президентских выборах не рассматривают.

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"Мы видим, что в случае с нынешним голосованием и в случае с нынешними условиями, когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, выше, чем та, которая возникает, например, при посещении магазина обычного, это весьма оправданное было решение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так Песков прокомментировал идею использовать формат, который позволяет проводить выборы в течение нескольких дней на следующей избирательной кампании. Вместе с тем, Песков отметил, что точку зрения по этому вопросу, прежде всего, должен формулировать Центризбирком.

Он отметил, что решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках.

"По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, рассматривают ли в Кремле вариант проведения голосования на президентских выборах в таком же формате, он сказал: "Нет. Пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось".

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Дмитрий Песков

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