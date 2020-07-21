ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. За поправки проголосовала в том числе фракция ЛДПР, которая во время второго чтения воздержалась.

Законопроект №47830-6 поддержали 344 депутата, против был 51.

Первоначальную версию проекта в 2012 году внес в Думу тогдашний президент Дмитрий Медведев. Документ предусматривал право партии менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Второе чтение законопроекта прошло 15 июля.

Перед этим в текст внесли поправки о праве Центризбиркома или других комиссий, организующих выборы или референдум, растягивать голосование на три дня, проводить его вне участков и устанавливать "иные особенности голосования" или подсчета результатов.

В случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Предполагается, что все изменения вступят в силу с 2021 года, ближайшие сентябрьские пройдут все еще по старым правилам.

Впервые многодневную схему применили в России на голосовании по поправкам в Конституцию.

На прошлой неделе представители парламентской оппозиции выражали недовольство тем, что поправки принимаются поспешно, без обсуждения, без каких-либо общественных партийных слушаний. В том числе они опасались, что не получится обеспечить присутствие наблюдателей в течение трех дней. Также они говорили, что новые правила открывают дополнительные возможности для манипуляций.

20 июля депутат от ЛДПР, председатель думского комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края и уже вылетел в Хабаровск. Предполагается, что фракция сохранит за собой руководство этим комитетом.