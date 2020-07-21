Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. За поправки проголосовала в том числе фракция ЛДПР, которая во время второго чтения воздержалась.

Законопроект №47830-6 поддержали 344 депутата, против был 51.

Первоначальную версию проекта в 2012 году внес в Думу тогдашний президент Дмитрий Медведев. Документ предусматривал право партии менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Второе чтение законопроекта прошло 15 июля.

Перед этим в текст внесли поправки о праве Центризбиркома или других комиссий, организующих выборы или референдум, растягивать голосование на три дня, проводить его вне участков и устанавливать "иные особенности голосования" или подсчета результатов.

В случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Предполагается, что все изменения вступят в силу с 2021 года, ближайшие сентябрьские пройдут все еще по старым правилам.

Впервые многодневную схему применили в России на голосовании по поправкам в Конституцию.

На прошлой неделе представители парламентской оппозиции выражали недовольство тем, что поправки принимаются поспешно, без обсуждения, без каких-либо общественных партийных слушаний. В том числе они опасались, что не получится обеспечить присутствие наблюдателей в течение трех дней. Также они говорили, что новые правила открывают дополнительные возможности для манипуляций.

20 июля депутат от ЛДПР, председатель думского комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края и уже вылетел в Хабаровск. Предполагается, что фракция сохранит за собой руководство этим комитетом.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Госдума Конституция Центризбирком ЛДПР Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн

Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Жириновский предложил закрыть партии, не признающие Крым частью России

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Беглов решил уволить часть петербургских чиновников

Беглов отправил петербургских чиновников в Москву договариваться об открытии ТЦ

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Из-за уголовного дела без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев

Пандемия коронавируса

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');