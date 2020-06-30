В Мосгоризбиркоме призвали помнить о правах членов УИК, которые "устают" и "все на нервах"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На качестве работы членов территориальных и участковых избирательных комиссий сказывается растянутость процедуры голосования по Конституции на семь дней, люди устают и делают ошибки, объяснил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он отметил, что никогда раньше голосование не проводилось семь дней кряду.

"Это, конечно, сказывается на активности участников голосования, которая, безусловно, будет выше. Но это сказывается, и я прошу обратить на это внимание, в том числе и на работе наших избирательных комиссий", - сказал он на семинаре с международными экспертами в Общественном штабе по контролю и наблюдению за электронным голосованием в Москве.

По словам Реута, дел много у Центризбиркома и Мосгоризбиркома, но нельзя забывать и о загруженности сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссиий..

"Им, действительно, очень тяжело, люди крайне устали. Пять дней, сегодня шестой день, они работают непрерывно с 8 до 20 для того, чтобы участники голосования, все граждане России смогли сделать свой выбор, высказать свое мнение, - отметил он. - Бывает, что люди у нас ошибаются, они устают, они все на нервах. Но они тоже люди, и безусловно, я хочу это подчеркнуть, мы должны думать о том, что у них (членов избиркомов) тоже есть свои права".

По данным ЦИК, на утро 30 июня проголосовали, включая дистанционное голосование, 49 649 000 избирателей, то есть явка по России составила 45,7%.

Последний день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля. Оно началось 25 июня. Продление голосования на несколько дней критиковали за увеличение нагрузки на наблюдателей и членок избиркомов и на повышение риска нарушений.

29 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что растянутое на несколько дней голосование оправдало себя, показало себя эффективным, и предложила и в дальнейшем применять эту схему. В оппозиционных фракциях Госдумы ее идею не поддержали.

В Кремле отмечают эффективность формы проведения голосования по поправкам в Конституцию, которая позволила избежать большого скопления людей на участках, но использование такого варианта на президентских выборах не рассматривают, заявил 30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.