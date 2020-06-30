В ответ на жалобы "Голоса" о нарушениях Памфилова заявила о деградации движения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о нарушениях на голосовании по Конституции и о многочисленных попытках помешать наблюдателям и организаторам наблюдения. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на это заявила, что организация деградировала и стала токсичной.

В предварительном заявлении "Голоса" о досрочном голосовании 25-30 июня говорится в том числе о попытках дискредитировать гражданское наблюдение "при участии государства".

"Прошло уже несколько волн кампании по дискредитации движения "Голос". Через информационные вбросы анонимных телеграм-каналов и малочитаемых СМИ движение "Голос" обвиняли в получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издании провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, направленных на самостоятельное создание нарушений, наличии заранее подготовленных докладов о ходе голосования".

В движении утверждают, что в распространении недостоверной информации "активно" участвуют члены СПЧ и Общественной палаты России.

"Затем на Первом канале и НТВ вышли сюжеты, основанные на этих сфабрикованных материалах, к которым "Голос" не имеет никакого отношения", - говорится в заявлении.

По данным "Голоса", на организаторов наблюдения в регионах пытаются надавить, в том числе привлекая сотрудников правоохранительных органов.

На участках наблюдателям и даже некоторым членам комиссий не дают изучить документы, отказываются выдавать копии актов, не разрешают следить за надомным голосованием, вести фото- и видеосъемку, пытаются удалить с участка. "Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что такие действия принимаются целенаправленно, согласно директивам вышестоящих территориальных комиссий" - отмечают в движении.

"Попытки воспрепятствовать реальному гражданскому контролю проходят на фоне профанации наблюдения со стороны общественных палат. Несмотря на заявленные сотни тысяч наблюдателей, в реальности участки для голосования стоят практически пустыми. Иногда на них присутствует лишь по одному-два члену УИК и сотрудники полиции", - отметили в движении.

Памфилова заявила журналистам, что деятельность движения, которое было призвано бороться за чистоту избирательного процесса, больше не отвечает заявленным целям.

"В свое время, когда я была уполномоченным по правам человека, мы ценили многие вещи по соблюдению прав человека на выборах, что делал "Голос". Гранты им выдавали от государства, чтобы они могли обучать наблюдателей, мы были заинтересованы (в их работе. - ИФ.)", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, новый состав Центризбиркома также привлек "Голос" к работе по наблюдению за голосованием.

"Мы открыли для них все двери с наивной верой в то, что люди действительно готовы нам помогать, поскольку они декларируют какие цели - чистота выборов", - сказала Памфилова.

Она обвинила "Голос" в постановке нарушений в ходе голосования по поправкам в конституцию, отметив, что движение "деградировало" и "переходит в разряд токсичных".

В ЦИК 30 июня показали ролик, снятый на мобильный телефон. На нем молодой человек, представившийся экспертом "Голоса" Алексеем Ивановым, записывает видео на фоне уличного избирательного участка (как он утверждает, в Подмосковье), отмечая ряд нарушений и отсутствие полиции. Как только съемка заканчивается, находившиеся на участке люди собирают столы и палатку и уходят.

В "Голосе" отрицают причастность к продемонстрированному в ЦИКе видео. "Список координаторов есть на сайте "Голоса". Никакого Алексея Иванова среди них нет", - сказал "Интерфаксу" эксперт движения Василий Вайсенберг.