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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
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В ВОЗ сказали, что риск заразиться COVID-19 на улице выше, чем при голосовании по Конституции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает россиян при голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля, соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом; там также полагают, что риск заразиться COVID-19 на улице выше, чем в ходе голосования.

"Завтра надо соблюдать все правила гигиены, физической дистанции, мы это рекомендуем постоянно. Надеемся, что пройдет нормально", - сказала во вторник в эфире телеканала "Россия 24" представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в России "очень хорошо продумана система прохода людей (к местам голосования - ИФ), дезинфекции, соблюдение всех правил". Вуйнович также призвала людей, который испытывают недомогания, голосовать онлайн и не приходить на участки.

В целом, по мнению представителя ВОЗ, риск заразиться коронавирусом гораздо выше на улице, чем в ходе голосования. Она рассказала, что недавно прошла пешком по Тверской улице от станции метро "Маяковская" до Красной площади, видела много людей без масок. "Так что риск (заразиться - ИФ) на Тверской, возможно, гораздо выше", - предположила Вуйнович.

Хроника 09 января – 30 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Мелита Вуйнович ВОЗ Коронавирус Констиция Москва

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