Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,8 тысячи

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3 796 до 3 831 человек.

По последним данным, в Москве зарегистрировано почти 222 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 150 тысяч человек.

За последние сутки в Москве выявлено 745 новых случаев COVID-19, 35 человек скончались и 2 295 выздоровели.