СКР нашел смягчающие обстоятельства в деле сестер Хачатурян

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следователи завершили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, оно направлено прокурорам, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете РФ (СКР); выяснилось, что, по мнению следствия, в этом деле есть обстоятельства, смягчающие вину девушек.

"В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера", - заявили в СКР.

В ведомстве добавили, что при оценке действий обвиняемых "установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства".

Сестры по-прежнему обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток. Согласно их заключению, двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", - считают в СКР.

Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестер Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз, подчеркнули там.

В мае адвокат одной из сестер Алексей Липцер сообщал "Интерфаксу", что после проведения дополнительного расследования дела СКР не стал переквалифицировать их действия на необходимую самооборону, несмотря на мнение Генпрокуратуры РФ.

Липцер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер и продолжит добиваться прекращения их преследования.

"Также мы надеемся, что Генеральная прокуратура останется при своей позиции о том, что девушки действовали в условиях необходимой обороны", - заключил адвокат.

Различие позиций Генпрокуратуры и СКР по делу сестер Хачатурян

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СКР материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд.

СКР, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, которое подтвердило решение о возврате дела на доследование.

По мнению заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), на что он указал, возвращая дело следствию. О необходимости именно такой квалификации, которая влекла прекращение преследования девушек, ранее неоднократно заявляла и их защита.

Резонансное убийство на Алтуфьевском шоссе

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра Мария.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. В рамках указанной квалификации сестры не признали вину.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).