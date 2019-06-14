СКР объяснил убийство отца сестрами Хачатурян насилием с его стороны

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Следствию по резонансному делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его дочери, предстоит дать правовую оценку действиям самого погибшего, который длительное время причинял им физические и психические страдания, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Она отметила, что в ходе расследования дела были приняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств. Результаты психолого-психиатрических экспертиз показали, что две из трех сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

По данным СКР, "при оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Петренко подтвердила, что всем трем девушкам предъявлено обвинение в окончательной редакции, о чем ранее сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Липцер. "Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала представитель СК.

Убийство отца

Как сообщалось, в июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако уже в конце сентября Басманный суд по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех трех сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

В пятницу адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер сообщил "Интерфаксу", что следственные действия по делу сестер Хачатурян формально завершены, предъявлено обвинение в окончательной редакции. "Квалификация не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это - результат противоправных насильственных действий со стороны отца", - отметил он.

Адвокат пояснил, что в рамках указанной квалификации сестры не признают вину. Липцер уточнил, что предварительное расследование, как ожидается, будет закончено на следующей неделе, после чего стороны - сначала потерпевшие, затем обвиняемые с адвокатами - приступят к ознакомлению с материалами дела.