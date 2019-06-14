Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

По словам защиты, мотивом преступления следствие считает "противоправные насильственные действия" с стороны отца

Cестры Хачатурян Крестина и Ангелина (справа налево) Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийства отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер.

"Следственные действия по делу формально завершены, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Квалификация не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца", - сказал Липцер агентству в пятницу.

Адвокат пояснил, что в рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

Липцер уточнил, что предварительное расследование, как ожидается будет закончено на следующей неделе, после чего стороны - сначала потерпевшие, затем обвиняемые с адвокатами - приступят к ознакомлению с материалами дела.

Убийство отца

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал их учиться, а дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил сестер из-под стражи, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.