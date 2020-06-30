Памфилова сообщила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что в комиссию пока не поступало жалоб, которые необходимо рассматривать на заседаниях всем составом ЦИК.

"У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИКе", - сказала Памфилова в ходе телемоста из ЦИКа на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Глава комиссии поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию в регионе дистанционного электронного голосования.

"У нас с вашего региона практически нет жалоб, никаких проблем с вами не было, я очень рада, что наряду с Москвой мы выбрали именно вас", - добавила она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжится 1 июля.