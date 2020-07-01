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Явка на голосовании по Конституции превысила 50% во ряде регионов ДФО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях явка на голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на 10:00 местного времени превысила 55%, на Камчатке к этому времени проголосовали более 34% избирателей, в Приморье - более 48%.

Согласно данным на сайте ЦИК РФ, явка на 10:00 местного времени в Чукотском АО составила 72,13%. До дня голосования 1 июля свою позицию выразили более более 17 тысяч избирателей (из 29,7 тысяч), сказано в сообщении.

Явка в Магаданской области к этому времени составила 55,88%, говорится на сайте ЦИК РФ.

В Сахалинской области за первые два часа работы избирательных участков проголосовали 56,34% избирателей, или 212 462 человека, сообщили агентству "Интерфакс" в областном избиркоме. Самая высокая явка зафиксирована на судах, работающих в день голосования в море. В Невельской судовой избирательной комиссии - проголосовали 100% экипажей судов, в Холмской судовой комиссии - 99,69% экипажей. В Южно-Сахалинске явка составила 59,39%.

В Камчатском крае, по информации регионального избиркома, в первые два часа голосования явка оставила 34,27%, проголосовали 82 717 человек. Как и на Сахалине, максимальная явка с учетом досрочного голосования приходится на участки на судах, находящихся в море, - 99,26% или более 4,8 тыс. человек. В Петропавловске-Камчатском проголосовали 25,95% избирателей.

Явка в Приморье на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10:00 превысила 48%, проголосовал 711 301 избиратель, сказал журналистам зампред краевой избирательной комиссии Роман Охотников. По его словам, обращений о нарушениях в краевой избирком не поступало.

"У нас все проходит достаточно спокойно, обращений (по нарушениям - ИФ) в избирательную комиссию на данный момент не поступало. Претензий по порядку проведения голосования никто пока не обозначал", - отметил Охотников.

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