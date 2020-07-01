Памфилова решила разобраться в инциденте с журналистом "Медиазоны"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК России Элла Памфилова намерена разобраться в инциденте с корреспондентом издания "Медиазона" Давидом Френкелем, в результате которого он получил передом руки, для чего просит предоставить объяснения всех сторон, а также дождаться результатов проверки правоохранительных органов.

"Мы сейчас не даём никаких оценок. Я сейчас хочу тщательно разобраться по нашей линии. (...) Меня интересует сейчас вопрос, на каком основании, почему он был не допущен, в чем причина конфликта и почему у членов комиссии, кто там присутствовал, возник с ним конфликт. (...) Мы по своей линии это проработаем и дождемся того, что будет проведено следствие со стороны правоохранительных органов", - сказала она на заседании ЦИК.

"Всё, что касается того, что там произошло (как сломали руку - ИФ) это уже не наша компетенция, - добавила Памфилова, - это уже следственные органы должны дать оценку, что там и как, что причинен (какой-то ущерб), по каким причинам это всё произошло, то ли он сам упал, то ли ему сломали, то ли какая-то травма".

Она попросила главу санкт-петербургского избиркома Виктора Миненко представить позиции всех его сотрудников и наблюдателей, присутствовавших на месте событий.

"Для того, чтобы нам потом впредь избегать этих ситуаций, не допускать конфликтов, - сказала глава ЦИК. - Либо адекватно отвечать на провокации, осознанные, профессионально подготовленные и так далее".

В свою очередь Миненко заявил, что "здесь сработал человеческий фактор сотрудников полиции, которые, видимо, уже были на взводе". "Его никто там не выталкивал, не толкал, его просто поправили, он упал самостоятельно, как говорят полицейские, ну, а дальше расследование покажет и даст оценку всем участникам конфликта", - сказал он.

Глава горизбиркома сообщил, что "согласно объяснениям председателя УИК и членов комиссии с правом решающего голоса, наблюдателей, журналист Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке".

Как сказал Миненко, "изучение доступных видеозаписей позволяет утверждать, что в действиях Френкеля могут иметься признаки нарушения порядка проведения общероссийского голосования, утвержденного положением ЦИК России".

Инцидент с журналистом

"Медиазона" во вторник сообщила об инциденте на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге, во время которого полицейский сломал Давиду Френкелю руку. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Позже издание сообщило, что у корреспондента диагностировали перелом плечевой кости, он готовится к срочной операции. Журналист был прооперирован вечером во вторник, операция длилась четыре часа. Френкель рассказывал "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии.

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщение о нападении, заявив, что журналиста вывели с участка в установленном законом порядке.

По факту инцидента начата доследственная проверка СК, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Свою проверку проводит полиция.