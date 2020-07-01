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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 6556 человек. Накануне в стране было зафиксировано 6693 новых эпизода COVID-19.

Всего в стране на 1 июля уже 654 405 случаев инфицирования. Темп прироста составляет +1,0%. По числу заболевших РФ сохраняет третье место после США (2,6 млн зараженных) и Бразилии (1,4 млн), но у идущей четвертой Индии уже 585 тысяч инфицированных.

Скончались за сутки 216 человек, за весь период жертвами заболевания стали 9 536 человек.

Поправились и выписаны 422 931 пациент, в том числе 10 281 за последние 24 часа

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