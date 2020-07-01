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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Собянин усомнился в приходе в Москву второй волны COVID-19

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не ожидают повторения ситуации с распространением коронавируса нового типа, вторая волна эпидемии в столице маловероятна, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал он в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.

Мэр также выразил надежду, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса. "В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят, испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать", - сказал Собянин.

Ранее в среду в оперштабе сообщили, что в столице за сутки зафиксировано 611 новых случаев COVID-19, скончались 35 пациентов, 1 796 выздоровевших, общее число зараженных достигло 221 598.

Пандемия коронавируса

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве достиг минимума почти за три месяца - с 7 апреля.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 1 796 - вновь значительно превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 152 193.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Со 2 мая в Москве фиксировалось ежесуточно в среднем по 5,5-6 тысяч новых случаев COVID-19, с 16 мая - менее 4 тысяч, с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тысяч в сутки, с 9 июня - менее 2 тысяч, с 17 июня - около 1 тысячи, а последние 8 дней - менее тысячи.

Общее число жертв инфекции, по оперативным данным, достигло 3 831.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Москва Сергей Собянин Коронавирус

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