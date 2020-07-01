Российские космонавты проголосовали по поправкам в Конституцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин проголосовали по поправкам в Конституцию РФ с использованием средств связи американского сегмента Международной космической станции.

"Вы знаете, станция пока не готова, чтобы голосовать таким современным способом. Мы использовали средства американского сегмента - американский интернет и американские устройства", - сказал Иванишин в ходе прямого сеанса связи МКС с ЦИК России в среду.

Он отметил, что сейчас как раз они общаются с ЦИК по новому российскому широкополосному каналу.

"Надеюсь, что с его введением в эксплуатацию все эти средства появятся и у нас, - отметил космонавт. - И уже на своих сервисах мы сможем настроить нормальный доступ в интернет и использовать его и российские ресурсы".

Он выразил надежду, что в дальнейшем заблаговременно будут отлажены доступы к сайту Госуслуг.

"И следующий экипаж, который будет использовать электронные сервисы для голосования по тому или иному вопросу, не будет находиться в том положении, в котором оказались мы, когда тестирование и отладка началась после того, как голосование уже должно было быть проведено", - пояснил Иванишин.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне.